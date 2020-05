Видео взвешивания Смита и Тейшейры перед UFC Fight Night 171

Состоялась процедура взвешивания перед турниром UFC Fight Night 171. Вечер возглавит бой между американцем Энтони Смитом (32-14) и бразильцем Гловером Тейшейрой (30-7). Их встреча пройдет в весовой категории до 93 кг. Турнир состоится 14 мая.

