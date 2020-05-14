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Ветторри накинулся на соперника из-за отмены боя на UFC Fight Night 171

03:23
Марвин Ветторри. Фото Instagram
Марвин Ветторри. Фото Instagram

Итальянец Марвин Ветторри остался недоволен отменой боя с Карлом Роберсоном на турнире UFC Fight Night 171. Поединок не состоится из-за проблем со здоровьем американского бойца, полученными из-за весогонки.

Итальянский боец вышел из себя, узнав об этом, и набросился на своего оппонента, когда тот покидал отель. В Instagram была опубликована видеозапись инцидента.

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