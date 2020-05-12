В ночь на 14 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится шоу UFC Fight Night 171, которое возглавит бой между Энтони Смитом и Гловером Тейшейрой. Турнир пройдет при пустых трибунах — как и UFC 249.

Предварительный кард (начало — 01:00 мск, трансляция: UFC ТВ — - доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ).

Свыше 93 кг: Чейз Шерман (США) — Исаак Вилльянуэва (США)

До 61,2 кг: Хантер Азур (США) — Брайан Келлехер (США);

До 70,3 кг: Габриэль Бенитес (Мексика) — Омар Моралес (Венесуэла);

До 61,2 кг (ж): Сиджара Юбэнкс (США) — Сара Морас (Канада)

До 70,3 кг: Майкл Джонсон (США) — Тиаго Мойсес (Бразилия)

Свыше 93 кг: Андрей Орловский (Белоруссия) — Филипе Линс (Бразилия)

Основной кард (начало — 04:00 мск, трансляция: РЕН ТВ (с 05.00 мск), UFC ТВ — - доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ).

До 83,9 кг: Карл Роберсон (США) — Марвин Ветторри (Италия)

До 61,2 кг: Рэй Борг (США) — Рики Симон (США)

До 70,3 кг: Дрю Добер (США) — Александр Эрнандес (США)

Свыше 93 кг: Бен Ротвелл (США) — Овинс Сен-Прю (США)

До 93,0 кг: Энтони Смит (США) — Гловер Тейшейра (Бразилия)