Смит оказался тяжелее Тейшейры перед UFC Fight Night 171

Состоялась процедура взвешивания перед турниром UFC Fight Night 171. Вечер возглавит бой между американцем Энтони Смитом (32-14) и бразильцем Гловером Тейшейрой (30-7). Их встреча пройдет в весовой категории до 93 кг. Турнир состоится 14 мая.

Вес 31-летнего Смита составил 92,9 кг. 40-летний Тейшейра оказался тяжелее на 300 грамм. Смит располагается на третьем месте в дивизионе. Тейшейра идет девятым.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,57, на победу Тейшейры — 2,40.

UFC Fight Night 171: бой Смит — Тейшейра и все поединки, прямая трансляция РЕН ТВ — 14 мая