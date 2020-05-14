Шерман нокаутировал Вилльянуева, Моралес победил Бенитеса на UFC Fight Night 171
На шоу UFC Fight Night 171 в Джексонвилле прошли бои предварительного карда. Американец Чейз Шерман во втором раунде отправил в нокаут соотечетственника Исаака Вилльянуева.
Американец Брайан Келлехер во втором раунде нокаутировал соотечественника Хантера Азура. Для последнего это первое поражение в карьере.
Венесуэлец Омар Моралес победил мексиканца Габриэля Бенитеса единогласным решением судей.
Американка Cиджара Ибэнкс победила канадку Сару Морас единогласным решением судей, прервав свою серию из двух поражений подряд.
В главном бою вечера в полутяжелом весе (до 93,0 кг) в октагон выйдут Энтони Смит (США) и Гловер Тейшейра (Бразилия). Ориентировочное время начала поединка — 6.00 (по Москве).
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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,50, на победу Тейшейры — 2,60.
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