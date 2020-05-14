Орловский победил Линса на UFC Fight Night 171

Белорус Андрей Орловский одержал победу на турнире UFC Fight Night 171 Джексонвилле. Единогласным решением судей в весовой категории свыше 93 кг он победил бразильца Филипе Линса.

Nice spinning back fist by Arlovski in Rd 1. #UFCJax pic.twitter.com/hzhNnfGdqf — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 14, 2020

Теперь на счету 41-летнего Орловского 29 побед и 19 поражений. Для 34-летнего Линса этот бой стал дебютным в UFC.

В главном бою вечера в полутяжелом весе (до 93,0 кг) в октагон выйдут Энтони Смит (США) и Гловер Тейшейра (Бразилия). Ориентировочное время начала поединка — 6.00 (по Москве).

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,50, на победу Тейшейры — 2,60.

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