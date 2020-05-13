Энтони Смит: «Снова получу титульный бой и стану чемпионом»

Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в полутяжелом дивизионе Энтони Смит рассказал, что вновь желает получить титульный бой. Американец в прошлом году проиграл Джону Джонсу. 14 мая на UFC Fight Night 171 он встретится с бразильцем Гловером Тейшейрой

— Знаю, что снова получу титульный бой и стану чемпионом, — цитирует Смита ESPN. — Джон Джонс говорит, что побьет меня девять раз из десяти. В таком есть еще девять попыток. Ему придется биться со мной, потому что никуда не уйду. Не побью, так переживу его, буду выступать дольше. В итоге завоюю чемпионский титул.

Турнир без зрителей? Как бы безумно не звучало, но это очень удобно. Я провел много времени на региональном уровне. Сражался в залах, которые были пустыми из-за продаж билетов.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,57, на победу Тейшейры — 2,40.

UFC Fight Night 171: бой Смит — Тейшейра и все поединки, прямая трансляция РЕН ТВ — 14 мая