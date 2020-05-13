Дуэль взглядов и церемония взвешивания перед UFC Fight Night 171. Видео

Портал MMA Junkie опубликовал видео с церемонии официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 171. Бойцы провели взвешивание и дуэль вглядов. Мероприятие состоится 14 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Вечер возглавит бой между американцем Энтони Смитом (32-14) и бразильцем Гловером Тейшейрой (30-7). Их встреча пройдет в весовой категории до 93 кг.

Предварительный кард

Свыше 93 кг: Чейз Шерман (США) — Исаак Вилльянуэва (США)

До 61,2 кг: Хантер Азур (США) — Брайан Келлехер (США);

До 70,3 кг: Габриэль Бенитес (Мексика) — Омар Моралес (Венесуэла);

До 61,2 кг (ж): Сиджара Юбэнкс (США) — Сара Морас (Канада)

До 70,3 кг: Майкл Джонсон (США) — Тиаго Мойсес (Бразилия)

Свыше 93 кг: Андрей Орловский (Белоруссия) — Филипе Линс (Бразилия)

Основной кард

До 83,9 кг: Карл Роберсон (США) — Марвин Ветторри (Италия)

До 61,2 кг: Рэй Борг (США) — Рики Симон (США)

До 70,3 кг: Дрю Добер (США) — Александр Эрнандес (США)

Свыше 93 кг: Бен Ротвелл (США) — Овинс Сен-Прю (США)

До 93,0 кг: Энтони Смит (США) — Гловер Тейшейра (Бразилия)

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,57, на победу Тейшейры — 2,40.

UFC Fight Night 171: бой Смит — Тейшейра и все поединки, прямая трансляция РЕН ТВ — 14 мая