Бенитес получил серьезное рассечение. Жесткое видео

Мексиканец Габриэль Бенитес потерпел поражение на UFC Fight Night 171 в Джексонвилле. Единогласным решением судей он уступил венесуэльцу Омару Моралесу. В этом поединке мексиканский боец получил серьезеное рассечение ноги.

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