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Зараженный коронавирусом боец UFC Соуза контактировал с соперником Олейника

09:57
Алексей Олейник. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алексей Олейник. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Соперник российского бойца Алексея Олейника на турнире UFC 249 бразилец Фабрисиу Вердум контактировал с больным коронавирусом соотечественником Роналду Соузой.

Об этом стало известно благодаря аккаунту Вердума в социальных сетях, где фанаты UFC заприметили видео с участием двух бразильских бойцов.

Вердум должен сразиться с россиянином Алексеем Олейником. Информации об отмене их боя пока не было.

Ранее стало известно, что Соуза, который должен был принять участие в турнире UFC 249 в Джексонвилле, сдал положительный тест на коронавирус. Его бой с Юрайей Холлом был отменен.

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