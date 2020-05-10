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«Я еще не чемпион. Ведь все еще есть Хабиб». Гэтжи не успокоится, пока не встретится с Нурмагомедовым

09:25
9 мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи (слева) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
9 мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи (слева) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
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В Джексонвилле состоялся турнир UFC 249. В главном бою вечера за временный пояс чемпиона в легком весе сошлись Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Победителем этого боя стал Гэтжи. Схватка завершилась в пятом раунде, когда судья остановил поединок из-за полученного Фергюсоном урона.

— C нетерпением жду возможности встретиться с Хабибом, — приводит слова Гэтжи Twitter MMA Junkie. — Я еще не чемпион. Ведь все еще есть Хабиб.

Также Гэтжи добавил, что не знает, когда будет готов к бою против чемпиона UFC в легком весе. Сейчас он намерен отметить победу над Фергюсоном.

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

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