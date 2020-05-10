Валентина Шевченко заявила, что она могла бы победить Сехудо

Боец ММА Валентина Шевченко, у которой есть гражданство Киргизии, России и Перу, прокомментировала исход боя американца Генри Сехудо против соотечественника Доминика Круза на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США). Сехудо победил техническим нокаутом во втором раунде, после чего объявил о завершении карьеры.

— Есть только один человек, который мог бы остановить Генри Сехудо, — написала Шевченко в Twitter и опубликовала свое фото с чемпионскими поясами. Читатели аккаунта оценили шутку. «Кто-то сказал ему об этом твите, и он закончил карьеру, — написал один из подписчиков.

33-летний Сехудо в ММА одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. 35-летний Круз имеет 22 победы при 3 поражениях. Предыдущий его бой был в конце 2016 года.