«В трудные времена нужны сильные люди». Уайт выступил с обращением перед UFC 249

Президент UFC Дана Уайт выступил с обращением перед стартом турнира UFC 249 в Джексонвилле (США). Из-за коронавируса бои пройдут без зрителей.

— Никогда не был настолько горд быть частью этого вида спорта, как сегодня, — написал Уайт в своем Twitter. — В трудные времена нужны сильные люди: от бойцов, их семей, моего персонала, организации, спортивной комиссии и, самое главное, — врачей и медсестер, которые помогли нам сделать реальностью то, что случится. Спасибо всем, кто поддержал меня на этой неделе. Надерем сегодня кое-кому задницы! UFC вернулся!

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Основной кард

Начало — 05.00 мск, прямая трансляция — РЕН ТВ, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелеком» и «Триколор ТВ»

До 120,2 кг: Грег Харди (США) — Йорган де Кастро (Кабо-Верде)

До 65,8 кг: Джереми Стивенс (США) — Келвин Каттар (США)

До 120,2 кг: Франсис Нганну (Камерун/Франция) — Жаирзиньо Розенструйк (Суринам)

До 61,2 кг: Генри Сехудо (США) — Доминик Крус (США)

До 70,3 кг: Тони Фергюсон (США) — Джастин Гэтжи (США)

Ранний предварительный кард

Начало — 01.30 мск, прямая трансляция — видеосервис UFC Fight Pass

До 90,3 кг: Райан Спанн (США) — Сэм Алви (США)

До 65,8 кг: Брюс Митчелл (США) — Чарльз Роса (США)

До 77,1 кг: Висенте Люке (Бразилия) — Нико Прайс (США)

Предварительный кард

Начало — 03.00 мск, прямая трансляция — РЕН ТВ (начиная с боя Олейник — Вердум), UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформеWink и для подписчиков «Ростелеком» и «Триколор ТВ»

До 83,9 кг: Юрайя Холл (США) — Роналду «Жакаре» Соуза (Бразилия) — отменен за день до турнира из-за коронавируса у Соузы

До 52,2 кг: Карла Эспарса (США) — Мишель Уотерсон (США)

До 120,2 кг: Алексей Олейник (Россия) — Фабрисиу Вердум (Бразилия)

До 77,1 кг: Энтони Петтис (США) — Дональд Серроне (США)