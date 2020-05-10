Российский боец UFC Петр Ян поделился мнением о решении чемпиона организации в двух весовых категорих Генри Сехудо завершить карьеру. На UFC 249 он техническим нокаутом победил Доминика Круза.

— Это не драка чемпионского уровня, — написал Ян в своем Twitter. -Умное решение сбежать от борьбы со мной.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Фергюсона — 1,45, на победу Гэтжи — 2,75.

Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249