Уайт считает, что на Фергюсона повлияла двойная сгонка веса

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о поражении американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. Их встреча на турнире UFC 249 закончилась в пятом раунде техническим нокаутом.

— Не хочу умолять заслуг Гэтжи, потому что он провел потрясающий бой, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира. — Но считаю, что Тони не показал своих возможностей. Показалось, что он выглядит медлительным. Считаю, что двойная сгонка веса могла повлиять на него Не знаю, так ли это или нет.

Этот парень не человек. У него есть подбородок. Никто так не принимал удары Гэтжи.