Тренер Хабиба назвал его королем, который взлетит над всеми

Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, высоко оценил спортсмена, назвав его королем.

«Ты король и когда придет время, ты взлетишь над всеми ними», — написал Мендес в комментариях к записи Хабиба, где он анонсировал будущий бой с Джастином Гэтжи.

Ранее Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249. Он победил техническим нокаутом в пятом раунде. 31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победы.