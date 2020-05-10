Тренер Хабиба назвал его королем, который взлетит над всеми
14:37
Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, высоко оценил спортсмена, назвав его королем.
«Ты король и когда придет время, ты взлетишь над всеми ними», — написал Мендес в комментариях к записи Хабиба, где он анонсировал будущий бой с Джастином Гэтжи.
Ранее Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249. Он победил техническим нокаутом в пятом раунде. 31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победы.
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