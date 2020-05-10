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Тренер Хабиба назвал его королем, который взлетит над всеми

14:37
Instagram Хабиба Нурмагомедова.
Instagram Хабиба Нурмагомедова.
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, высоко оценил спортсмена, назвав его королем.

«Ты король и когда придет время, ты взлетишь над всеми ними», — написал Мендес в комментариях к записи Хабиба, где он анонсировал будущий бой с Джастином Гэтжи.

Ранее Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249. Он победил техническим нокаутом в пятом раунде. 31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победы.

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