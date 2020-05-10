Тони Фергюсон: «С Гэтжи деремся за возможность представлять Америку против Хабиба»

Американский боец ММА Тони Фергюсон поделился мнением о возможном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, Тони должен был изначально драться на турнире UFC 249 с Хабибом, однако поединок сорвался из-за пандемии коронавируса.

— Вы будете признаны человеком № 2 в мире, — приводит слова Фергюсона AP. — Хабиб не может драться прямо сейчас, так что тут два самых крутейших чувака на планете в этой весовой категории, которые борются за право называться лучшим. Один в конечном итоге бросит вызов Хабибу.

Думаю, что мы деремся за возможность представлять Америку против Хабиба, это то, за что я борюсь.

На UFC 249 Фергюсон сразится с соотечественником Джастином Гэтжи. 36-летний Фергюсон в ММА имеет 25 побед при 3 поражениях. 31-летний Гэтжи одержал 21 победу и потерпел 2 поражения.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249