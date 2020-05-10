В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит турнир UFC 249.

В главном поединке вечера в октагон выйдут американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Их бой в весовой категории до 70,3 кг запланирован в основном карде, который начнется в 5.00 10 мая (время московское). Бой начнется ориентировочно в 7.30.

Прямая трансляция боев предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН и на UFC ТВ на видеосервисе More.tv.

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

36-летний Фергюсон в ММА имеет 25 побед при 3 поражениях. 31-летний Гэтжи одержал 21 победу и потерпел 2 поражения.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249