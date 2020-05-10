На турнире UFC 249 в городе Джексонвилль (штат Флорида, США) стартовал главный бой.

Американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи бьются за титул временного чемпиона в легком весе.

Пояс в этой категории принадлежит российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Прямая трансляция боя Фергюсон — Гэтжи доступна на телеканале РЕН и на UFC ТВ на видеосервисе More.tv.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.