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Фергюсон — Гэтжи: главный бой UFC 249 — трансляция началась

07:30

На турнире UFC 249 в городе Джексонвилль (штат Флорида, США) стартовал главный бой.

Американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи бьются за титул временного чемпиона в легком весе.

Пояс в этой категории принадлежит российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Прямая трансляция боя Фергюсон — Гэтжи доступна на телеканале РЕН и на UFC ТВ на видеосервисе More.tv.

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