В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 249.

Главным боем вечера выбран поединок, в котором в октагон выйдут два американских бойца — Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Начало основного карда UFC 249 — в 5.00 10 мая (время московское).

Прямая трансляция боев предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН и на UFC ТВ на видеосервисе More.tv.

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

36-летний Фергюсон одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. 31-летний Гэтжи имеет в своем активе 21 победу, при этом у него 2 поражения.

На кону в бою Фергюсон — Гэтжи будет титул временного чемпиона в легком весе. Он заменил в программе UFC 249 поединок Хабиб — Тони. Встреча российского чемпиона американского промоушена со своим давним оппонентом сорвалась в пятый раз — на этот раз из-за пандемии коронавируса, еще до переноса турнира с 18 апреля.

Эксперты отдают предпочтение Фергюсону. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Тони — 1,45, на победу Гэтжи — 2,75.

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Бой Фергюсон — Гэтжи и все поединки UFC 249: когда и где смотреть