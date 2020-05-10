«Только скажите когда и где». Петр Ян готов драться за титул UFC

Третий номер легчайшего дивизиона (до 61,2 кг) россиян Петр Ян (14-1) заявил, что готов к поединку за титул.

На пресс-конференции после турнира UFC 249 глава UFC Дана Уайт заявил, что Ян примет участие в следующем поединке за титул. На этом турнире чемпион дивизиона Генри Сехудо победил Доминика Круза, после чего заявил о завершении карьеры.

— Я очень рад это услышать, — написал Ян. — Дана Уайт, только скажи мне когда и где, соперник не важен. Моя цель выиграть пояс и стать бесспорным чемпионом.

Отметим, что на 13 июня у Яна запланирован бой против первого номера UFC в легчайшем дивизионе Марлона Мораеса.