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«Только скажите когда и где». Петр Ян готов драться за титул UFC

10:18
Петр Ян. Фото RCC MMA & Boxing
Петр Ян. Фото RCC MMA & Boxing

Третий номер легчайшего дивизиона (до 61,2 кг) россиян Петр Ян (14-1) заявил, что готов к поединку за титул.

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На пресс-конференции после турнира UFC 249 глава UFC Дана Уайт заявил, что Ян примет участие в следующем поединке за титул. На этом турнире чемпион дивизиона Генри Сехудо победил Доминика Круза, после чего заявил о завершении карьеры.

— Я очень рад это услышать, — написал Ян. — Дана Уайт, только скажи мне когда и где, соперник не важен. Моя цель выиграть пояс и стать бесспорным чемпионом.

Отметим, что на 13 июня у Яна запланирован бой против первого номера UFC в легчайшем дивизионе Марлона Мораеса.

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

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