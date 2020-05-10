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«Таким и должен быть спорт». Менеджер Гэтжи отметил победу над Фергюсоном

08:38
Джастин Гэтжи. Фото USA Today Sports
Джастин Гэтжи. Фото USA Today Sports
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Менеджер Джастина Гэтжи Али Абдель-Азиз отметил победу своего клиента в бою против Тони Фергюсона. 31-летний американец победил своего соперника на турнире UFC 249 техническим нокаутом.

— Таким и должен быть спорт. Вот что значить обладать классом, — написал Абдель-Азиз в ответ на комментарий Хабиба Нурмагомедова, который отметил умные действия Гэтжи в этом поединке.

Напомним, что Абдель-Азиз также представляет интересы россиянина. После победы Гэтжи заявил, что теперь намерен драться именно с Нурмагомедовым. Абдель-Азиз ранее заявлял, что не будет препятствовать бою между своими клиентами.

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