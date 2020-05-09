«Система работает». Дана Уайт о положительном тесте на коронавирус Соузы

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал новость о том, что у средневеса Жакаре Соузы был выявлен коронавирус. Ожидалось, что бразилец в ночь с субботы на воскресенье подерется с Юрайей Холлом на турнире UFC 249 в Джексонвилле, однако вместо этого его отправили на самоизоляцию.

— На этой неделе мы назначили 1200 тестов для 300 человек, — цитирует Уайта Express. — Неудивительно, что у одного из них был обнаружен коронавирус. Система работает.

Хорошо, что теперь мы знаем о положительном тесте Жакаре Соузы. Он делает все, что от него требуется. Мы готовы помочь ему, если это будет необходимо.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте. Коэффициенты «Лиги Ставок»: на победу Фергюсона — 1,45, на победу Гэтжи — 2,75.