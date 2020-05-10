Шлеменко назвал главную ошибку Фергюсона

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» заявил, что Тони Фергюсон (25-4) не успел перестроиться после того, как Джастин Гэтжи (22-2) изменил манеру боя. Поединок на турнире UFC 249 был остановлен в пятом раунде — победу техническим нокаутом одержал Гэтжи.

— Думал, что Гэтжи сможет победить в первом-втором раунде, а Фергюсон — в последних, — сообщил Шлеменко. — Я не учел того момента, что Тони вел всю подготовку к сопернику-борцу — совершенно противоположной манере, чем Гэтжи. Видно было, что у него были большие тактические проблемы. Фергюсон не знал, что делать. Мне кажется, просто не успел перестроиться. На Гэтжи, наоборот, ничего не давило, все было хорошо, и он показал себя с наилучшей стороны.

— Гэтжи удивил несвойственной манерой?

— Давайте будем честными — он удивил ей после того, как упал в нокдаун. Если бы был нокаут, то мы бы этого не увидели. Нокдаун стал для него своеобразным щелчком, после которого он понял, что нужно по-другому работать, иначе будут большие проблемы и поражение. (Евгений Белоусов)