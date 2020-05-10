Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    MMA   //    UFC 249

Сен-Пьер введен в зал славы UFC

06:49
Теги:

На турнире UFC 249 было объявлено о введении экс-бойца Жоржа Сен-Пьера в зал славы UFC, сообщает TSN. 38-летний канадец является бывшим двукратным чемпионом в полусреднем весе, а также экс-чемпион в среднем весе.

В 2008 и 2009 годах Сен-Пьер признавался лучшим спортсменом года в Канаде. На его счету в ММА 26 побед и 2 поражения.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Фергюсона — 1,45, на победу Гэтжи — 2,75.

Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир