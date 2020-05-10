Сехудо объявил об окончании карьеры после победы над Крузом на UFC 249

Генри Сехудо после победы над Домиником Крузом на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) сделал сенсационное заявление. Американец заявил об окончании карьеры в 33 года.

— Я доволен своей карьерой. Я сделал в спорте достаточно и хочу уйти... С 11 лет я пожертвовал всей своей жизнью, чтобы достичь того, кем являюсь сегодня. Я не позволю никому забрать это у меня.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249