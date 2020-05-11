Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    MMA   //    UFC 249

Рефери боя Сехудо — Круз посмеялся над обвинениями в свой адрес

15:30
Теги:

После досрочного поражения от Генри Сехудо на турнире UFC 249 Доминик Круз резко раскритиковал рефери этого поединка Кита Питерсона. Бывшему чемпиону не понравилось, что Питерсон остановил бой за несколько секунд до конца второго раунда.

Круз добавил, что от рефери якобы пахло алкоголем и сигаретами. Он даже заявил, что UFC следует тестировать рефери на допинг.

— Доминик Круз, я думал, что остановка боя убережет тебя от хронической травматической энцефалопатии. Похоже, не уберегла, — написал Питерсон на своей странице в Twitter.

После этого он выложил фотографию Круза, сопроводив ее подписью: «Мое утро после того, как я всю ночь пью и курю».

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир