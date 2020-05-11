После досрочного поражения от Генри Сехудо на турнире UFC 249 Доминик Круз резко раскритиковал рефери этого поединка Кита Питерсона. Бывшему чемпиону не понравилось, что Питерсон остановил бой за несколько секунд до конца второго раунда.

Круз добавил, что от рефери якобы пахло алкоголем и сигаретами. Он даже заявил, что UFC следует тестировать рефери на допинг.

— Доминик Круз, я думал, что остановка боя убережет тебя от хронической травматической энцефалопатии. Похоже, не уберегла, — написал Питерсон на своей странице в Twitter.

@DominickCruz I thought by stopping the fight I stopped you from getting CTE but I guess not https://t.co/4A3W0oUvby — Keith Peterson (@KPetersonMMA) May 11, 2020

После этого он выложил фотографию Круза, сопроводив ее подписью: «Мое утро после того, как я всю ночь пью и курю».