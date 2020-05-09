В ночь на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 249.

На нем пройдет поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Их бой запланирован в основном карде. Ориентировочное начало боя: 07.30 (мск).

Прямая трансляция боев предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН и на UFC ТВ на видеосервисе More.tv.

36-летний Фергюсон одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. 31-летний Гэтжи имеет в своем активе 21 победу, при этом у него 2 поражения.

На кону в бою Фергюсон — Гэтжи будет титул временного чемпиона в легком весе. Он заменил в программе UFC 249 поединок Хабиб — Тони. Встреча российского чемпиона американского промоушена со своим давним оппонентом сорвалась в пятый раз — на этот раз из-за пандемии коронавируса, еще до переноса турнира с 18 апреля.

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Фергюсон — Гэтжи: дата боя и расписание турнира UFC 249