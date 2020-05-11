«Просто не мой вечер». Тони Фергюсон поздравил Гэтжи с победой

Американский боец Тони Фергюсон поздравил Джастина Гэтжи с победой над ним на UFC 249. Гэтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде и получил титул временного чемпиона UFC в легком весе.

«Кодекс бусидо. Вернули спорт. Мировой класс. Путь воина. Победа или поражение. Всегда будь как чемпион. Просто не мой вечер. Поздравляю Джастина Гэтжи с хорошим боем», — написал Фергюсон в Instagram.