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«Просто не мой вечер». Тони Фергюсон поздравил Гэтжи с победой

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Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон. Фото Instagram
Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон. Фото Instagram
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Американский боец Тони Фергюсон поздравил Джастина Гэтжи с победой над ним на UFC 249. Гэтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде и получил титул временного чемпиона UFC в легком весе.

«Кодекс бусидо. Вернули спорт. Мировой класс. Путь воина. Победа или поражение. Всегда будь как чемпион. Просто не мой вечер. Поздравляю Джастина Гэтжи с хорошим боем», — написал Фергюсон в Instagram.

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