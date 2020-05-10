Президент UFC рассказал, когда может состояться бой Хабиба и Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт после завершения турнира UFC 249 в Джексонвилле (США) рассказал, когда может состояться бой за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

В ночь на 10 мая Гэтжи победил американца Тони Фергюсона в пяти раундах и выбросил пояс временного чемпиона.

— Хабиб говорил, что готов драться летом, — сказал Уайт на пресс-конференции. — На следующей неделе мы постараемся решить, что делать дальше и определиться с датой боя как можно раньше.

Напомним, что ранее Нурмагомедов заявлял, что будет готов к летнему поединку: «Рамадан закончится 23 мая, к июлю я буду готов. Хватит говорить обо мне, сейчас время коронавируса».