В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 249.

Одним из интересных боев вечера значится поединок, в котором в октагон выйдут россиянин Алексей Олейник и бразилец Фабрисиу Вердум. Начало предварительного карда — в 3.00 10 мая (время московское).

Прямая трансляция поединков предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН и на UFC ТВ на видеосервисе More.tv.

42-летний Олейник (59 побед, 13 поражений, 1 ничья) начал карьеру в ММА намного раньше своего ровесника из Бразилии — 10 ноября 1996 года. Вердум (23 победы, 8 поражений и 1 ничья) провел первый бой 16 июня 2002 года.

Эксперты отдают предпочтение латиноамерианскому бойцу. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Вердума — 1,30, на победу Олейника — 3,55.

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