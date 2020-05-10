Олейник установил уникальное достижение

Россиянин Алексей Олейник на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума. Россиянин стал третьим бойцом в истории UFC, бравшим верх пять раз после наступления 40 лет. Аналогичное достижение на счету Дэна Северна и Рэнди Кутюра (8).

Также Олейник стал единственным бойцом в истории UFC, побеждавшим в четырех разных десятилетиях.

Олейник имеет в активе 59 побед, потерпел 13 поражений, 1 раз в поединке с участием россиянина была зафиксирована ничья.

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Фергюсона — 1,45, на победу Гэтжи — 2,75.

Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249