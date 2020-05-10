Олейник победил Вердума на UFC 249 решением судей

Алексей Олейник на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) взял верх над бразильцем Фабрисиу Вердумом. Встреча состоялась в супертяжелой весовой категории. 42-летний россиянин победил раздельным решением судей 42-летнего Вердума — 29-28, 29-28, 28-29.

Олейник имеет в активе 59 побед, потерпел 13 поражений, 1 раз в поединке с участием россиянина была зафиксирована ничья. Вердум одержал 23 победы, потерпел 9 поражений, также 1 раз бой бразильца завершился ничьей.

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249