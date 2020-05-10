Объятия Гэтжи и Фергюсона после боя

В американском городе Джексонвилл прошел турнир UFC 249. В главном бою сошлись Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Поединок завершился в пятом раунде после того, как команда Фергюсона попросила остановить поединок.

Однако после боя спортсмены не испытывали друг друга никакой неприязни и обнялись в центре октагона.

Для Гэтжи эта победа стала 22-й при двух поражениях. Фергюсон потерпел 4-е поражение в 29 боях.