Объятия Гэтжи и Фергюсона после боя
08:24
В американском городе Джексонвилл прошел турнир UFC 249. В главном бою сошлись Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.
Поединок завершился в пятом раунде после того, как команда Фергюсона попросила остановить поединок.
Однако после боя спортсмены не испытывали друг друга никакой неприязни и обнялись в центре октагона.
In the end, RESPECT ? #UFC249 pic.twitter.com/MCMSCcHPDt— UFC_Asia (@UFC_Asia) May 10, 2020
Для Гэтжи эта победа стала 22-й при двух поражениях. Фергюсон потерпел 4-е поражение в 29 боях.