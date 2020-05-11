Нганну не хочет долго ждать следующего боя

Тяжеловес Франсис Нганну, брутально нокаутировавший Жаирзиньо Розенструйка на турнире UFC 249, полагает, что реванш чемпиона дивизиона Стипе Миочича с Даниэлем Кормье обернется для него еще одним длительным простоем.

— Честно говоря, я не знаю, что будет дальше, — цитирует Нганну MMA Junkie. — Думаю, я просто дам возможность менеджеру обсудить все с UFC и послушать, что они скажут. Сейчас все непонятно, потому что мы знаем, что Миочич будет драться с Кормье.

Вопрос в том, когда это случится. Сейчас начало мая, а мы еще не знаем этого. Я должен буду дождаться их поединка и надеяться на то, что победитель не получит повреждение. Он возьмет небольшой отдых и вернется через два-три месяца. Потом ему нужно будет провести тренировочный лагерь. Возможно, мне снова придется простаивать девять месяцев или даже год на этот раз. Мне это совсем не нравится. Я не хочу снова оказаться в таком положении.