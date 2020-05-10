Менеджер Яна рассказал о реакции бойца на слова Уайта о поединке за титул

Саят Абдрахманов, менеджер россиянина Петра Яна (14-1), рассказал о реакции бойца на слова главы UFC Даны Уайта.

Уайт анонсировал поединок Яна за вакантный пояс в легчайшем весе, который стал вакантным после объявления Генри Сехудо о завершении карьеры.

— Мы еще после заявления Сехудо с Петром сразу обсудили, что может быть, появится возможность подраться за вакантный титул, а когда Дана Уайт на пресс-конференции это подтвердил, это стало очень хорошей новостью, — сказал Абдрахманов. — Было приятно. Теперь ждем официальных бумаг: дату, место проведения боя, соперника. Чтобы это стало уже официально. Потому что пока еще это просто слова. Хотя слова Даны Уайта — это уже полдела. Когда он это сказал, Петр уже уехал, но я ему позвонил, сообщил, что Дана так сказал, и он искренне обрадовался. Я думаю, это придало ему еще больше мотивации. (Михаил Потапов)