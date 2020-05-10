Менеджер Яна назвал сроки титульного боя россиянина в UFC

Саят Абдрахманов, менеджер россиянина Петра Яна (14-1), назвал самые вероятные сроки титульного поединка своего бойца. Пояс в легчайшем весе UFC стал вакантным после того, как Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. Глава промоушена Дана Уайт заявил, что за титул будет драться Петр Ян, а его соперника еще предстоит выбрать.

— UFC хотят сделать это как можно быстрее. Самое раннее — 7 июня, — сказал Абдрахманов. — Они хотели бы провести бой в эту дату, но я не представляю, как можно получить визу в такие короткие сроки. Потому что консульства не будут работать до начала июня. Так что тут только если какими-то другими путями получать визу. А для нас идеальные даты — начало июля, когда будет очередной турнир pay-per-view. Достаточно времени, чтобы спокойно получить визу, спокойно прилететь заранее. Но здесь все будет зависеть только от UFC, понятно, что мы согласны на любую дату. Главное — визу суметь получить до 7 июня. (Михаил Потапов)

Ранее Абдрахманов рассказал о реакции Яна на слова Уайта и назвал самого вероятного соперника россиянина по титульному бою.