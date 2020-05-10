Менеджер Яна назвал самого вероятного соперника по титульному бою

Саят Абдрахманов, менеджер россиянина Петра Яна (14-1), назвал самого вероятного соперника бойца в поединке за титул чемпиона UFC. Пояс в легчайшем весе стал вакантным после того, как Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

— Я думаю, самый явный претендент — это все-таки Стерлинг, потому что у него серия из четырех побед над хорошими соперниками Плюс, он еще не дрался за титул, — сказал Абдрахманов. — Но честно, говоря, полностью утверждать это невозможно. Потому что это может быть и Мораес и Сэндхаген, может быть, Альдо дадут снова шанс.

Кого бы мы больше хотели? Тут есть нюансы в плане подготовки и сроков, потому что Петр готовился на Марлона Мораеса, ударника. У Стерлинга немножко другой стиль. Нужно будет вносить коррективы, что очень важно. Все зависит от сроков. Если времени будет больше, то можно к любому сопернику подготовиться. А если меньше, то в идеале, чтобы это был Мораес или другой ударник. Как мы видели сегодня, это имеет значение, Фергюсон готовился на Хабиба, а Гэтжи — другой по стилю соперник, это могло сыграть роль. (Михаил Потапов)