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Макгрегор удалил оскорбления в адрес Хабиба

04:02
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор удалил оскорбления в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова со своей страницы в Twitter. Несколько минут назад 31-летний ирландец раскритиковал росссийского бойца за проходы в ноги, а также выразил недовольство отношением к гомосексуалистам в России. Его сообщения набрали около 700 комментариев, а затем Макгрегор все удалил.

Напомним, 6 октября 2018-го 31-летний Макгрегор проиграл удушающим приемом 31-летнему Нурмагомедову на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

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