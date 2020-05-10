«Лучший». Малкин поддержал Олейника

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал фото в сториз своего Instagram. Он показал, что поддерживал Алексея Олейника на турнире UFC 249. Тяжеловес победил бразильца Фабрисиу Вердума раздельным решением судей.

— Ты лучший, — добавил анимацию Малкин.

Олейник имеет в активе 59 побед, потерпел 13 поражений, 1 раз в поединке с участием россиянина была зафиксирована ничья. Вердум одержал 23 победы, потерпел 9 поражений, также 1 раз бой бразильца завершился ничьей.

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