Круз остался крайне недоволен работой рефери

Экс-чемпион UFC Доминик Круз остался недоволен работой рефери Кита Питерсона, который не позволил ему продолжить бой против Генри Сехудо на турнире UFC 249.

— Это была преждевременная остановка, даю 100 процентов. Я хотел бы, чтобы был какой-то способ сделать рефери чуть более ответственными, — цитирует Круза MMA Junkie. — От этого парня пахло сигаретами и алкоголем. Никто не знает, что он там делал. Конечно, с ним что-то было нечисто. Я хотел бы, чтобы они протестировали его на допинг.

Я знаю, что Херб Дин — хороший рефери. Он один из лучших в своем деле. Сразу после того, как стало известно о назначении Питерсона на мой бой, я спросил: «А есть способ наложить вето на этого рефери и получить другого?» Меня интересовал этот вопрос.

Я не из тех парней, которые ищут оправдания. Если ты дал рефери повод для преждевременной остановки, то это твоя вина.