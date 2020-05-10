Круз не согласен с нокаутом в бою против Сехудо

Американец Доминик Круз считает, что рефери поторопился зафиксировать его поражение нокаутом от Генри Сехудо на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

— Я не доволен остановкой, очевидно, потому что я специально попросил судью отпустить меня, пока я не выйду и не встану. Если бы я остался на полу, тогда понял бы, — цитирует MMA Fighting Круза. — Тем не менее, снимаю шляпу перед Генри, у меня нет оправданий. Я не должен был попадать под это колено так, как это получилось. Я хотел закончить этот бой, прежде я никогда не был нокаутирован, но и не чувствую, что меня нокаутировали сегодня... но если рефери остановил бой, он остановил его.

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