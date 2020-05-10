Каттар нокаутировал Стивенса на UFC 249

Американец Кэлвин Каттар победил соотечественника Джереми Стивенса на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) техническим нокаутом. Встреча проходила в полулегком весе, она завершилась во втором раунде. Перед боем Стивенс не уложился в вес.

На счету 33-летнего Стивенса 28 побед и 18 поражений. У 32-летнего Каттара 21 победа и 4 поражения.

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249