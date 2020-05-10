Камару Усман считает Фергюсона настоящим воином

Американский боец ММА Камару Усман поделился впечатлениями от главного поединка UFC 249 Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи. Победу одержал Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде.

— Вау, вот это выступление, дружище — написал Усман в Twitter в адрес Гэтжи. — Тони Фергюсон — ты настоящий воин.

Рефери остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи и сильного рассечения у Фергюсона.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.

Бой проводился за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Поясом владеет 31-летний чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а его главным боем являлся поединок Хабиб — Тони. Из-за пандемии коронавируса этот бой сорвался, а турнир был отложен.