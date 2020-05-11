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Как Фергюсон выглядит на следующий день после боя с Гэтжи: фото из больницы

08:55
Тони Фергюсон.
Тони Фергюсон.
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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон попал в больницу после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.

Фергюсон получил несколько серьезных рассечений и гематом, которые потребовали вмешательства медиков. В больнице у бойца также диагностировали травму ноги и перелом орбитальной кости.

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Гэтжи стал временным чемпионом в легком весе. Ожидается, что именно он будет следующим оппонентом Хабиба Нурмагомедова, который удерживает титул регулярного чемпиона этого веса.

36-летний Фергюсон потерпел первое поражение за 8 лет. Для него это 4-я неудача в карьере.

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