Харди победил де Кастро на UFC 249 и нанес ему первое поражение в карьере

Американец Грег Харди победил представителя Кабо-Верде Йоргана де Кастро единогласным решением судей на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) — 30-27, 30-27, 30-27. Встреча прошла в тяжелом весе.

У 31-летнего Харди 6 побед и 2 поражения. На счету 33-летнего де Кастро 6 побед в 7 боях. Он потерпел первое поражение в карьере

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249