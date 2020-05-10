Гэтжи хочет сперва встретиться с Хабибом, а затем с Конором

Временный чемпион UFC Джастин Гэтжи дал понять, что хочет провести сперва поединок с обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым. После этого он готов встретиться с Конором Макгрегором.

— Мне нужен самый серьезный вызов — это Хабиб Нурмагомедов. США против Дагестана. Затем я поеду в Ирландию и сделаю то, что должен, — цитирует Extra.ie Гэтжи.

Ранее Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249. Он победил техническим нокаутом в пятом раунде. 31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победы.