Сехудо нокаутировал Круза на UFC 249 и защитил титул в легчайшем весе

Американец Генри Сехудо провел защиту титула против соотечественника Доминика Круза на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США). Встреча состоялась в легчайшем весе. Сехудо победил техническим нокаутом во втором раунде.

33-летний Сехудо в ММА одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. 35-летний Круз имеет 22 победы при 3 поражениях. Предыдущий его бой был в конце 2016 года.

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249