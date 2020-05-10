В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит турнир UFC 249.

В одном из поединков вечера в октагон выйдут американцы Генри Сехудо и Доминик Круз. Их бой в весовой категории до 61,2 кг запланирован в основном карде. Время его начала — 5.00 10 мая (по Москве). Бой начнется ориентировочно в 6.45.

Прямая трансляция боев предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН и на UFC ТВ на видеосервисе More.tv.

Генри Сехудо — Доминик Круз.

33-летний Сехудо в ММА одержал 15 побед и потерпел 2 поражения. 35-летний Круз имеет 22 победы при 2 поражениях.

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