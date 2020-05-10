В ночь на 10 мая Франсис Нганну победил Жаирзиньо Розенструйка на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США). Бой продлился всего 20 секунд: Нганну мощными ударами отправил соперника в нокаут. Для Розенструйка — это первое поражение в карьере.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249